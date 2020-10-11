憂大選結果引發暴力　民眾買槍自衞

美媒上周六（10日）報道，部分美國國民擔心11月大選結果導致的派別紛爭，可能引發暴力甚至內亂，因此紛紛準備應對之策，包括組建社區監察團體、籌備衝突降溫工作、選舉期間出外旅遊、購買槍械等。

北卡羅萊納州首府羅利市64歲的財務顧問鮑威爾（David Powell）表示，自己不想歸入任何派別，但非常擔心左翼「反法西斯暴徒」作亂，因此準備必要之時參與守衞社區。此外，有人表示打算在大選期間出國旅遊或到郊外度假。

不少人選擇買槍自衞，美國聯邦調查局（FBI）數據顯示，6月全國槍械銷售金額達到390萬美元（約3023萬港元），華盛頓和科羅拉多州等州份的AR-15步槍甚至缺貨。

美國部分地區的左右翼組織達成衝突降溫協議，俄勒岡州波特蘭市37歲的左翼黑人平權運動分子米勒（Dre Miller）表示，已與右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）建立溝通熱線解決紛爭，以便事情失控時能停火，部分地區甚至開課教授自衞術，以震懾對方陣營。有美國智庫於今年10月的民調顯示，約33%的國民認為促進政治目的的暴力是合理行為，是去年12月的兩倍。