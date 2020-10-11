丹佛左右翼示威爆衝突　1人中槍亡2人被捕

美國的示威浪潮持續，科羅拉多州首府丹佛上周六（10日）分別有左翼及右翼的示威者舉行集會，期間雙方互相叫喊，部分人更爆發衝突。有示威者被噴霧攻擊後開槍，擊斃另外一人。事後有兩人被捕，其中一人及後證實與事件無關。

當日有右翼組織在一個露天劇場舉行「愛國示威」，拉起橫額及愛國歌曲，有民眾響應網上呼籲到場，稱不是來找麻煩，但若遇襲將會自衞，又批評左翼人士使用暴力。而左翼組織則在僅數百呎外的公園中央，舉行支持「黑人生命很重要」及反法西斯的示威，舉起旗幟及口號牌，抗議納粹及白人至上主義。

雙方示威只由被封鎖的露天劇場相隔，有左翼示威者嘗試衝擊路障，甚至在警方面前焚燒旗幟。大批警員在現場戒備，約一小時後，警方開始發射胡椒球驅散示威者。

而在丹佛藝術館外的庭院附近，有示威者爆發衝突。一名參加愛國示威的男子向另一名男子噴射自衞噴霧，對方其後用手槍反擊，卻擊中第三人，中槍者最終不治。警方在記者會上表示，在現場檢獲兩把槍及一罐自衞噴霧，又指事件源於口角爭執，暫未知槍手與受害者的關係。