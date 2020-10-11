朝超巨大洲際導彈　壓制美本土反導網

北韓上周六（10日）舉行勞動黨建黨75周年閱兵，展出超巨大新型洲際彈道導彈，引起外界高度關注。有軍事專家初步分析認為，這款導彈不但可打擊整個美國本土，更可搭載威力更強的彈頭，目標是完全壓制美方導彈防禦系統。

英國國際戰略研究所核不擴散及核政策主任埃勒曼（Michael Elleman）指，這款或是火星16的洲際彈道導彈，以11軸22輪移動發射車搭載，比現役同級火星15的9軸18輪發射車長，估計長約25米至26米、直徑2.5米至2.9米，分別比火星15長4米至4.5米及0.5米，重約10萬公斤至15萬公斤，是全球最大機動洲際彈道導彈。

新導彈或有4個前蘇聯RD250液體燃料推進引擎，比火星15多2個，而海平面推力為16萬公斤，是火星15的2倍；至於載重量介乎2000公斤至3500公斤，火星15則是1000公斤。埃勒曼指這意味在同一距離下，它可搭載更重甚至更多彈頭，攻擊美國本土任何一處地方，不排除北韓正發展多目標重返大氣層載具的技術。

美國明德大學蒙特雷國際研究學院東亞核不擴散項目主任劉易斯（Jeffrey Lewis）稱，北韓目標是完全壓制美國在阿拉斯加州的導彈防禦系統，形容這是意料之中：「北韓增加彈頭的成本，比美國增加導彈攔截器便宜。若北韓新洲際彈道導彈能搭載3枚至4枚彈頭，我們需要12枚至16枚導彈攔截器對付每枚來襲導彈。美國對上次採購14枚導彈攔截器便花費10億美元（約78億港元）。」

由於閱兵正值距離美國大選不足一個月，外界關注這款新型洲際彈道導彈是否「10月驚奇」。美國智庫卡內基國際和平基金會研究員潘達（Ankit Panda）指表示，北韓所有率先在閱兵登場的洲際彈道導彈，至今沒有展開試射，但同為洲際彈道導彈、可打擊美國本土的火星14及火星15，均是試射後才亮相閱兵。

另一款在閱兵登場的新導彈，便是相信為潛射彈道導彈的北極星4。惟運載導彈的車輛塗裝是代表陸軍的綠色，與北極星1潛射彈道導彈運載車，用上代表海軍的藍色不同，因此軍事專家懷疑北極星4或如同北極星2，屬於陸基彈道導彈。

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