拜登支持度達54%　領先特朗普12個百分點

美國大選選情白熱化，美國廣播公司（ABC）與《華盛頓郵報》聯合進行民調，周日（11日）公布的結果顯示，民主黨總統候選人拜登的支持度，領先總統特朗普12個百分點，有三分之二選民認為特朗普應對疫情不力。

民調結果顯示，在已登記選民的支持度，拜登以53%領先特朗普的41%；而在可能選民的支持度，拜登亦以54%領先特朗普的42%。二人在男性選民的支持度相若，但在女性選民方面，拜登則拋離特朗普23個百分點；另在溫和派方面，更拋離對方44個百分點。

62%受訪選民表示，不相信特朗普有關疫情的言論；不認同他處理疫情手法的則有58%，與之前相若。只有21%認為疫情已經受控，擔心自己或家人染疫的有73%，比率創新高。至於經濟方面，54%人認同特朗普的表現，是自3月以來的新高；48%人相信特朗普處理經濟問題的手法，拜登在此方面則落後1個百分點。

特朗普的支持群體中，共和黨人相對比率最高，有90%支持他，其次是保守派、福音派白人新教徒、農村居民及低學歷人士；拜登亦獲得最多民主黨人支持，達96%，其次是自由派、黑人、高學歷人士及城市居民。另外，29%選民認為經濟是影響其選票去向的最重要議題，只有15%認為疫情最關鍵。

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