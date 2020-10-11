麥凱恩遺孀拍廣告　助拜登爭亞利桑那州選票

美國大選總統候選人拜登早前邀得已故共和黨亞利桑那州參議員麥凱恩遺孀辛迪，成為其過渡團隊顧問。拜登陣營上周六（10日）播出首個辛迪出演的競選廣告，希望爭取亞利桑那州的無黨派及不滿共和黨人士的選票。另外，拜登在賓夕凡尼亞州拉票時大打經濟牌，爭取工人支持，希望取得鐵鏽帶部分票源。

名為《就好像麥凱恩一樣》的一分鐘廣告上周六在亞利桑那州播出，周日（11日）則部分足球比賽中供全國觀看。辛迪先講述亡夫與拜登的友情，稱二人雖不同黨派，但跨越界線令國家團結，之後讚揚拜登如同麥凱恩一樣會為美國奮鬥。

拜登上周六再次前往位於「鐵鏽帶」的賓夕凡尼亞州伊利縣，指雖然自己與共和黨籍的前州長里奇（Tom Ridge）立場不同，但二人同意此刻應將國家放在黨派之上。他對工人階級喊話，稱特朗普處理疫情不當，導致他們成為「在美國史上最不平等復甦中被遺忘的一群」。他承認有很多民主黨白人工人支持者認為遭黨遺忘，因此想讓他們知道並沒有。

拜登呼籲賓夕凡尼亞州選民定要投票，因為唯一令民主黨敗選的方法，就是特朗普透過票站的支持者「詭辯」，他強調會接受大選結果。