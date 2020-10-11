水下版國際太空站計劃　有望成海洋科研新平台

美國設計公司「fuseproject」的知名工業設計師比哈爾（Yves Behar），與海底觀察員庫斯托（Fabien Cousteau）近日公布，計劃在加勒比海庫拉索海岸的水底18米處，興建世上最大的水下研究站，料於3年後施工。

外媒上周五（9日）報道，這個名為「普洛特斯（Proteus）」的項目將建造一個水下研究站，其設計結構靈感來自珊瑚蟲的形狀，料佔地371平方米，整體是一個兩層高的圓形結構，以海底支柱支撐螺旋形坡道設計。主體附設一系列吊艙，可用作實驗室、宿舍、醫療艙等用途，最大的吊艙將作為供潛水器停靠的月亮池。

該建築會由風能、太陽能和海洋熱能轉換提供動力，另將建有首個水下溫室種植食物，解決水下無法明火煮食的缺點，並設有一個製片設施。研究站可同時容納12人，設有娛樂區域及機械人家具，窗戶設計亦盡量引入大量自然光線。

庫斯托表示，水下研究站令科學家可每次在水下逗留數天至數周，如國際太空站的太空人一樣，希望它可成為全球頂尖科研人員、政府機構和企業等不分國界的合作平台，推動海洋研究以造福地球未來。

目前唯一的水下研究站是位於美國佛州國家海洋保護區、佔地37平方米的水瓶座號（Aquarius），2014年曾有一隊潛水員逗留在此31天。