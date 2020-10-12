新冠肺炎：佩洛西反對特朗普紓困案　互相歸咎對方

美國總統特朗普政府的紓困方案周日（11日）遭眾議院議長佩洛西否決，她形容其方案措施「嚴重不足」；雙方互相指摘對方，要為沒法達成協議負責。財長姆紐欽及白宮幕僚長梅多斯致函參眾兩院議員，建議可在談判的同時，使用上一輪紓困案的剩餘撥款。

佩洛西表示，除了在金額上無法達成共識，雙方在如何對抗新冠肺炎及紓困案中的獲益者等問題上亦存有分歧。她稱特朗普提出的檢測、追蹤及治療措施是「完全無效率」的計劃，但仍對談判保持希望。特朗普則在霍士新聞的訪問中反駁，共和黨想達成共識並已準備就緒，但遭佩洛西阻撓。

由於上一輪紓困案中，薪酬保障計劃的撥款剩餘約1300億美元（約1萬億港元），因此姆紐欽和梅多斯希望國會立即通過決議，動用餘額。他們又稱，孤注一擲的方法是對美國人不負責任的回應，特朗普隨時可與國會議員會面商討。

白宮首席經濟顧問庫德洛受訪時表示，紓困方案未必完全陷入死局，本月會繼續談判。若民主黨先達成共識，共和黨亦會處理好自己那一邊；又強調共和黨已經「讓步了一次又一次」。