拜登將參與原住民紀念活動　特朗普團隊慶祝哥倫布日

美國大選進入白熱化階段，種族問題成重要議題之一。民主黨總統候選人拜登周一（12日）將聯同兩名原住民國會議員，參與慶祝「全國原住民紀念日」的虛擬活動。總統特朗普的競選團隊則前往賓夕凡尼亞州費城，慶祝意大利裔美國人的「哥倫布日」及拉票。

根據特朗普競選網頁，上述哥倫布日的活動將結合為意裔美國人支持特朗普的大會，由紐約前市長朱利安尼帶領下舉行，將強調特朗普對當地社區的貢獻。美國每年的10月12日為聯邦假期，紀念發現美洲新大陸的航海家哥倫布。意裔美國人和天主教徒認為哥倫布日肯定他們對美國的貢獻，惟反對者批評哥倫布曾俘虜及殺戮原住民，拒絕慶祝哥倫布日，多地已把當日改為紀念原住民的日子。另外，特朗普本人則會前往佛羅里達州，出席競選活動。

拜登除了慶祝全國原住民紀念日，亦計劃於周一前往俄亥俄州的托萊多及辛辛那提拉票，早前亦斥資於該州播放電視宣傳廣告。特朗普在2016年大選中，在俄亥俄州取得大比數勝出，令該州亦今屆大選的關鍵擂台。

美國大選 全球焦點