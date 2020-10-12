彌補第二場辯論取消　特朗普或仿拜登各自參加答問大會

美國總統候選人第二場辯論原定於周四（15日）舉行，但因總統特朗普確診新冠肺炎卻拒絕以視像形式舉行，最終取消。民主黨候選人拜登已決定，改為出席美國廣播公司（ABC）主辦的答問大會。美媒周日（11日）引述消息指，特朗普亦計劃出席全國廣播公司（NBC）的答問大會。

美媒引述多名知情人士指，特朗普競選團隊正與NBC討論答問大會事宜，或與拜登的答問大會一樣，同於周四舉行，並由NBC晨早新聞節目《Today》女主播格思里（Savannah Guthrie）擔任主持人，但必須以特朗普檢測顯示已沒有病毒為前提。消息又指，答問大會很可能在佛羅里達州邁阿密的戶外舉行，像NBC早前與拜登舉行的活動一樣。NBC及特朗普競選團隊暫未有任何正式宣布。

但拜登的答問大會則已於上周四（8日）敲定。總統辯論委員會當日宣布，第二場辯論改以視像形式進行，卻被特朗普拒絕。拜登的副競選經理貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）隨即宣布，拜登周四將於賓夕凡尼亞州費城出席ABC主辦的答問大會，接受當地選民提問，由ABC首席新聞主播斯特凡諾普洛斯（George Stephanopoulos）主持。ABC上月亦曾為特朗普舉辦答問大會。

另外，特朗普早前取消未來一周在俄亥俄州及艾奧瓦州播放電視宣傳廣告，被質疑競選資金面臨短缺。其中在俄亥俄州的廣告總值250萬美元（約1950萬港元），而在艾奧瓦州的廣告也值82萬美元（約640萬港元）。特朗普在上屆大選贏得這兩個州，今屆亦被視為關鍵戰場，但特朗普競選團隊發言人則解釋，特朗普及其團隊對這兩個州非常有信心。

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