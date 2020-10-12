助美與俄爭北冰洋　挪威重開潛艇基地

英國傳媒周一（12日）報道，挪威即將重開一個位於北部、建於冷戰時期的秘密潛艇基地，供美國海狼級攻擊核潛艇使用。上址位處北極圈內，距離俄羅斯邊境354公里，接近俄軍艦隊進出大西洋的航道，有利美國與俄羅斯爭奪北冰洋的控制權。

重開的奧拉夫斯韋恩（Olavsvern）海軍基地，位於北部城市特羅姆瑟（Tromso）附近，特點是開山而建，山體內建築面積2.5萬平方米，潛艇用乾船塢、燃料庫、隧道系統、辦公區、緊急供電設備一應俱全。報道指，在美國海軍的施壓下，挪威最快本周準備好重開該基地的協議，國防部上周五（9日）已批准北約盟友使用它。

奧拉夫斯韋恩海軍基地2002年失去海軍基地的地位，挪威政府2009年正式關閉及出售它；國內一間公司2013年以3800萬挪威克朗（約3200萬港元）購入，並聲稱作為海上鑽油平台的維修基地，但2015年租給與俄羅斯天然氣公司有關公司的科研船。

去年，挪威威廉森集團子公司應國防部要求，入股持有基地的公司，取得基地大部分控制權。由於該集團與挪威軍方長期合作，所以挪威軍方得以恢復使用該基地。

美軍原計劃建造29艘海狼級，但最終只建造海狼號、康涅狄格號及卡特號。它們主打深海作戰，也能在淺水區行動；配備先進感應器，航行時更快及更安靜。武器方面，它沒有垂直發射系統，只有8個魚雷發射管，最多搭載50枚魚雷及巡航導彈。

由於海狼級非常先進，所以它們行蹤向來神秘，但美軍今年8月21日罕有公布，海狼號位處負責歐洲戰區的第6艦隊行動區，當天在特羅姆瑟附近短暫停留。在奧拉夫斯韋恩海軍基地重開前，海狼級只能利用特羅姆瑟南面的海港，接受海上補給。