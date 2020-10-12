封面女模失蹤數月　半裸在貧民窟遊盪獲尋回

一名曾為《Elle》等著名時裝雜誌拍攝封面照的巴西女模特兒，在美國紐約發展多時，但今年5月突然失蹤，家人一直尋找她的下落。至上周二（6日），她被發現在里約熱內盧一處貧民窟漫無目的地遊盪，但她否認自己有精神問題和吸毒。

外媒近日報道，26歲的豐特斯（Eloisa Pinto Fontes）離開巴西到紐約發展後逐漸有知名度，曾一度登上各著名時裝雜誌的封面。警方找到豐特斯時，她半裸赤足在貧民窟徘徊了2天，身上揹着一個裝有模特兒合約及其他資料的背包，甚至以為警員想偷竊，一度拒絕跟隨離去。

豐特斯並不是首次失蹤，她去年曾失蹤5天後在紐約徘徊時被尋回。豐特斯的經理公司表示，其事業在首次失蹤已中斷，但曾承諾幫她再找工作。豐特斯曾認為家人捏造她的假消息，又覺得他們在其食物「加料」，因而一度被送入紐約的精神病院治療。其前夫指，豐特斯「為人易怒、反叛、無法溝通」，她與警察男友同居後被對方引誘吸毒。

豐特斯和前夫離婚後，在1月回到巴西，期間曾到警局表示希望和家人保持距離，因為家人「只想要我的錢，不會讓我快樂」，並稱自己在里約熱內盧與男友的生活很開心，但4個月後豐特斯與男友分手後行蹤不明。豐特斯目前被送到精神病院接受評估與治療，但她強調自己沒有吸毒，也沒有任何精神方面的問題，其母獲悉後已趕往當地照顧她。