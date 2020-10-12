改進拍賣理論　美2學者獲諾貝爾經濟學獎

今屆諾貝爾經濟學獎周一（12日）公布得主，由美國經濟學者米爾格羅姆（Paul R. Milgrom）及威爾遜（Robert B. Wilson）奪得，表彰他們改進拍賣理論和研發新拍賣形式。

諾貝爾獎委員會表示，米爾格羅姆及威爾遜研究拍賣的運作後，為難以用傳統方式出售的商品及服務設計新的拍賣形式，例如無線電頻率等，並讚揚他們的研究惠及全球的賣家、買家及納稅人。

現今的拍賣商品林林種種，研究員根據拍賣理論嘗試了解稱之為「拍賣形式」、即不同拍賣規則及價錢的結果，由於買家會按掌握的資訊策略性地參與拍賣，因此令研究的分析變得困難。現年83歲的威爾遜發展出一套名為「共同價值」（common value）理論，指出價值在拍賣前都是不確定，但最終對所有人都是一樣的，例子包括無線電頻率或特定地區的礦物之未來價值。他展示理性買家為何傾向把投標價設在低於共同價值的最佳估價，解釋因為人們憂慮出現「勝利者詛咒」，即付出太多而輸掉。

72歲的米爾格羅姆則研究了一個更普遍的拍賣理論，顯示不只有共同價值，不同買家的「私人價值」（private values）亦有別。他分析了數個著名拍賣模式的投標策略，其中一個顯示當競標者在投標時知悉其他競標者更多的估價資訊，會讓賣方有更高的預期收益。

隨着發展，社會開始拍賣地皮、無線電頻率等複雜物品，米爾格羅姆及威爾遜合作研究出同時多回合上升拍賣制（simultaneous multi-round auction），被廣泛用於無綫電頻譜等重要公共資產的拍賣上。1994年，美國政府首次使用二人發明的其中一個拍賣形式將無線電頻率出售給電信運營商， 此後許多其他國家倣效。

【得主小資料】

威爾遜在1937年5月16日於美國內布拉斯加州日尼瓦出生，是史丹福大學運籌學亞當傑出教授兼榮譽退休教授，主要研究運籌學和商業經濟學，曾利用非合作博弈論重新制定了經濟學上的產業組織理論，他對非線性定價的研究深入影響了大型企業的政策，尤其是能源產業中的電力行業。

米爾格羅姆於1948年4月20日在美國底特律出生，是史丹福大學雪萊和倫納德·伊利人文和科學院教授，是博弈論專家，尤其擅長拍賣理論和定價策略。