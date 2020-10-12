新命名小行星　NASA專家疑是舊火箭回歸

美國太空總署（NASA）的首席小行星專家喬達斯（Paul Chodas）周日（11日）表示，上月由天文學家發現並命名為「2020 SO」的小行星，也許並非小行星，反而可能是NASA在54年前發射、最後消失無蹤的半人馬座火箭。

2020 SO上月由夏威夷一架天文望遠鏡搜索可能的末日隕石時發現，這個神秘天體立刻被登記在國際天文學聯合會的小行星列表。喬達斯注意到該天體圍繞太陽的近圓形軌道與地球的軌道非常相似，並與地球處於同一平面，以上狀況都不常見於小行星。

另外，該天體正以每小時2400公里速度接近地球，比小行星的標準速度慢。喬達斯根據其亮度估計，天體約8米長，與半人馬座火箭約10米長度接近。如2020 SO確實是半人馬座火箭，那就不必擔心它會撞向地球，因為其或會被地球引力牽引，再像衞星一樣圍繞地球旋轉。

NASA在1966年成功以半人馬座運載火箭，將「勘測者2號」探測器送上月球，惟探測器在登月時故障而撞毀，半人馬座火箭則按原定計劃掠過月球後繞太陽公轉並消失。