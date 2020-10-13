巴雷特亮相參議院聽證會　保證公正履行職責

由美國總統特朗普提名、填補最高法院大法官空缺的女法官巴雷特（Amy Coney Barrett），周一（12日）正式在參議院聽證會上發言。她先感謝特朗普，其後講述自己過往總總歷程，最終保證將忠誠及公正地為美國人履行職責。

巴雷特由2名印第安納州家鄉代表、共和黨參議員楊恩（Todd Young）及布勞恩（Mike Braun）介紹出場。她感謝特朗普託付的重任，其後逐一介紹自己9名子女，也提及大學生涯，更指自己對文字的熱愛，更適合理解法規而非小說。

當提到其導師、已故最高法院大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）時，巴雷特指對方不僅教導其法律，重申政策決策及價值判斷須由人民選出和對人民負責的政治部門作出。此外，她稱自己是填補另一已故最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg），但承認無人能取代對方地位，「我將永遠感激她走過的道路，以及她帶領的生活」。

最後，巴雷特指她將是首位為法院服務，而其子女仍是在學年齡的母親，並感謝全國為她祈禱及支持她的人。她在結束發言前說：「我期待未來數天回答委員會問題，若我有幸獲得任命，我保證將以最高法院助理大法官的身份，忠誠及公正地為美國人履行職責。」

在巴雷特發言前，共和黨人再次就提名她出任最高法院大法官一事辯護，其中司法委員會主席格雷厄姆（Lindsey Graham）解釋，參議院正履行憲法規定的職責。惟民主黨則指，共和黨提名巴雷特是推翻奧巴馬醫保的最新嘗試。

參議院司法委員會自周一開始，一連4日舉行聽證會。一眾參議員可於周二至周三（13至14日）提出問題，限時分別為30及20分鐘；其他人則可於周四（15日）出席聽證會。