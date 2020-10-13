新冠肺炎：首宗康復再感染個案　病情更嚴重

國際醫學期刊《刺針》周一（12日）的研究指出，美國內華達州一名確診新冠肺炎後康復的25歲男子，48日後再次染疫，而第二次出現更嚴重症狀，屬全國首例。

研究指，該名男子今年3月25日患上新冠病毒SARS-CoV-2，至6月5日再度染疫，並因體內氧氣不足而要入院。研究又稱，男子沒有容易導致新冠肺炎的已知健康問題或免疫缺陷疾病，但估計他第二次染疫時可能涉及高劑量的病毒，或接觸一種毒性更強的病毒株，又或者出現「抗體依賴的增強作用」（Antibody-dependent enhancement），即是首次感染後產生的抗體，導致隨後的症狀更嚴重。

研究團隊比較患者的病毒基因組後，發現第二次染疫的病毒不是上一次病毒引起的，即是兩種不同的病毒變異株。內華達大學學者本多里（Mark Pandori）表示，研究證明此前的染疫不一定預防日後的同類疾病，並稱二次感染對病毒免疫力理解產生重大影響。

研究指出目前再感染個案仍是很罕有，之前只有香港、荷蘭、比利時均有類似個案，但沒有出現更嚴重症狀。至於厄瓜多爾有一宗病例與上述情況相似，但該國患者不需要住院。