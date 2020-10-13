染疫後首場造勢大會　特朗普：我要親吻每名觀眾

距離美國大選不足一個月，總統特朗普周一（12日）在佛羅里達州桑福德（Sanford）出席造勢集會，是他確診新冠肺炎後首場競選活動。他表示自己染疫過後更加強大，對病毒已經免疫，甚至想走到觀眾席上，用力親吻每名支持者。

在疫情肆虐下，數千名特朗普支持者在會上沒有遵守社交距離，而戴口罩的人為數不多。對於早前確診新冠肺炎，特朗普表示自己身體健康並已對病毒免疫，因此不擔心會再度染疫，又向支持者扔包裝好的口罩。他說：「我感到很有力量。我想走到觀眾席，親吻每名觀眾，我要親男人和美麗的女人，以及全部人。我要用力親吻（big fat kiss）你們。」

特朗普亦不忘吹噓自己的領導能力，說：「我們正提供一款安全疫苗和沒有人會相信的快速康復治療。如果你仰望我們的道路，世上沒有一個國家像我們可以這樣恢復正常。」他又承諾美國第三季將錄得破紀錄的經濟增長，稱如果贏得大選，人民會回復正常生活。他又批評政敵民主黨人「神經錯亂、只想報復」，直斥民主黨候選人拜登推遲將疫苗面世，並用嚴厲封鎖措施摧毀經濟。

除了佛州以外，特朗普將走訪賓夕凡尼亞州、艾奧瓦州和北卡羅萊納州出席拉票活動。

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