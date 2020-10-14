美日艦艇聯合行動　列根號突駛回南海

美國海軍與日本海上自衞隊周一（12日）起在南海聯合行動，改善雙方的集體戰備狀態及應對任何情況的反應力。與此同時，美軍列根號航空母艦打擊群結束在印度洋的短暫行動並重返南海，途中舉行損害控制演習，模擬艦上起火。

在南海聯合行動的美日艦艇，分別是美軍神盾驅逐艦麥凱恩號及補給艦蒂珀卡努號，日本海上自衞隊派出「準航母」直升機護衞艦加賀號、護衞艦雷號，雙方聯合訓練及執行海上行動，包括海上補給及數據鏈演習。美軍指旗下艦艇例行與盟友及夥伴行動，加強雙方對印太地區自由開放、區內穩定的共同承諾。

麥凱恩號上周五（9日）在西沙群島附近行使航行權利及自由，美軍稱展示中國不能合法宣稱上述水域為該國領海；解放軍海空全程跟蹤監視及查證識別，並予以警告驅離。同日，加賀號、雷號與潛艇翔龍號在南海展開反潛作戰訓練。

另一邊廂，列根號、神盾巡洋艦安堤坦號、神盾驅逐艦海爾賽號組成的美軍航空母艦打擊群，周一現身馬六甲海峽並駛往南海，結束上周五起在印度洋的海上安全及穩定行動。美軍周二（13日）在社交網發放照片，顯示列根號船員在機庫演習模擬應對艦上火警；該艦之前在南海期間，亦曾演練應對大型傷亡。