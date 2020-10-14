政府阻披露前華裔教授間諜案細節　保護敏感資料

司法部認為，公布搜查石怡祥（小圖）的公司細節，會影響國防或國家安全。

加拿大皇家騎警（RCMP）2018年應美國聯邦調查局（FBI）要求，搜查魁北克省科技公司JYS Technologies，藉此拿取該公司洗錢、詐騙、採購和輸出美國技術與國防情報往中國的犯罪證據。加拿大傳媒近日報道，加國政府正阻止法庭公開當年搜查細節。

JYS Technologies於2007年成立，是一間電子研發科技公司，曾與加國政府合作。報道指，美國一宗涉嫌非法出口軍用晶片到中國的案件中，多次提及JYS Technologies，而加拿大麥吉爾大學（McGill University）前華裔教授石怡祥（Ishiang Shih，音譯）正是該公司董事，於是亦成案中的被告之一。

報道續指，石怡祥雖在加拿大無被指控，而他本人及JYS Technologies與加拿大國防部、國家研究委員會（NRC）及加拿大太空總署（CSA）都有合作。其中國防部承認，雙方曾於1995年至1998年合作，但屬學術方面合作，不涉及軍方內部系統。司法部認為，公布案件細節將損害加方國際關係、國防或國家安全。