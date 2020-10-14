白宮再就2項對台軍售通知國會　包括MQ9無人機

英國傳媒周二（13日）引述消息稱，華府繼周一（12日）尋求國會批准向台灣出售3款先進軍備後，周二再就2項對台軍售案，知會國會尋求批准，涉及MQ9無人機和岸置型機動魚叉反艦導彈。中國大陸外交部此前已表明反對，強調陸方將作出正當必要回應。

報道引述5名消息人士稱，特朗普政府計劃向台同時出售7種武器，其中在周一遞交的3項對台軍售案分別是高機動火箭系統（HIMARS）、由波音公司製造的AGM-84H/K SLAM-ER擴大反應型距外陸攻導彈、為F16戰機而設的MS110多頻譜偵照莢艙；周二的軍售案則分別是MQ9無人機和岸置型機動魚叉反艦導彈。報道指，5項軍售案均已獲美國國務院批准。

其中，MQ9無人機是通用原子航空系統公司為美軍開發的大型無人機，能有效嚇阻解放軍兩棲登陸作戰；岸置型機動魚叉反艦導彈則是用於海上防禦的巡航導彈，能威脅解放軍海軍軍艦。

大陸外交部發言人趙立堅周二曾表示，美國向台灣出售武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，敦促美方認清對台軍售問題的嚴重危害性，立即取消任何對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，陸方將根據形勢發展做出正當、必要回應。