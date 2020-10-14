FBI指維珍尼亞州長　曾成民兵組織綁架目標

美國聯邦調查局（FBI）早前搗破民兵組織綁架民主黨籍密歇根州州長惠特默、襲擊州議會大樓等陰謀，並拘捕13人。FBI探員周二（13日）出席相關的法庭聆訊作證，指這些反政府準軍事組織成員曾於6月在俄亥俄州舉行會議，並討論綁架民主黨籍維珍尼亞州州長諾瑟姆的問題。

被捕者中5名密歇根州男子福克斯（Adam Fox）、加賓（Ty Garbin）、弗蘭克斯（Kaleb Franks）、哈里斯（Daniel Harris）、卡塞塔（Brandon Caserta）及特拉華州男子克羅夫特（Barry Croft）被控密謀綁架，周二在大急流城法院審視調查人員的證據，以決定密歇根州5人是否還柙候審。

FBI探員查斯克（Richard Trask）在聆訊上透露更多調查詳情，指當局在調查多個反政府組織時，發現一場6月6日在俄亥俄州都柏林舉行的會議，有來自4至5個州的反政府組織參加，15名與會者包括福克斯及克羅夫特；其中一名與會者擔心組織的發展方向和潛在暴力，遂向政府部門告密。

查斯克指與會者不滿某些州長應對新冠疫情的手法，稱：「他們討論了可能的目標，針對實施封鎖命令的在任州長，特別是密歇根州和維珍尼亞州州長。當時的共識是，可能會綁架一名在任州長，並將其趕下台。」惠特默及諾瑟姆在疫情爆發後均採取嚴格的防疫措施，包括關閉健身房、酒吧、餐館等聚集場所。

查斯克未有提供這些組織針對諾瑟姆的進一步計劃，也沒透露有沒有人因而被控，暫未出現相關的刑事起訴。FBI當時已向諾瑟姆安全團隊的關鍵成員發出警告，但由於屬高度機密情報，諾瑟姆及其職員未獲悉事件。發言人表示，相信諾瑟姆及其家人從未面臨迫切的危險，且已加強保安好一段時間。