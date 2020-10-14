Facebook封殺反疫苗收費廣告　個人貼文不受影響

在新冠肺炎仍然肆虐下，各方就疫苗問題爭論不休。美國社交巨擘Facebook（Fb）周二（13日）宣布，將禁止刊登任何反疫苗的收費廣告，並在未來數日生效；但有關疫苗立法或政府政策的政治廣告、個人發表反疫苗言論的非收費貼文則不受影響。

Fb表示，仍容許支持或反對有關疫苗立法或政府政策的政治廣告出現，一經審核廣告需貼上贊助者的標籤；以個人及群組身份發表反疫苗言論的非收費貼文亦不受限制。發言人表示，其廣告政策整體來說，會比適用於個人用戶的社群守則更嚴苛。除了廣告以外，Fb亦有其他針對不實衞生資訊的政策。

發言人又指，為免出現資訊真空的情況，他們沒有把平台上所有謠言及惡作劇內容移除，因為有關內容仍會在網上流傳，他們會向用戶提供重要資訊代替。Fb指，雖然新冠疫苗仍未面世，但疫情凸顯預防疾病的重要；該公司正與世衞等公共衞生組織合作，在平台分享疫苗資訊並提供吸引更多關注的數據分析。

Fb面臨來自議員及公共衞生團體日益增加的壓力，要求打擊不實資訊及反疫苗內容。但有輿論認為，新規定偏離過往Fb針對不實疫苗資訊的政策，坐大支持注射疫苗的一方，收窄異見者的反對渠道。