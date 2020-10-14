拜登力爭搖擺州老人選票　特朗普再質疑其精神健康

美國大選愈來愈近，總統特朗普及民主黨總統候選人拜登周二（13日）繼續各自前往搖擺州拉票。拜登於選情激烈的佛羅里達州發表講話，爭取年長選民支持。拜登形容他們是被遺忘的一群，並稱其選票在特朗普眼中無關緊要，試圖拉攏支持共和黨的傳統選民。

拜登在南佛羅里達布勞沃德縣的社區中心發表演說，現場約有50人出席。他斥責特朗普無視新冠疫情對年老人口的威脅，稱「對特朗普來說，他們是可犧牲的一群」。拜登其後轉往米拉馬爾舉行戶外「免下車」活動，有數十輛汽車參與，演說期間獲司機按喇叭和應。近日民調顯示，拜登在佛州的支持率漸超前領先，對特朗普構成威脅。

拜登周一（12日）在俄亥俄州舉行競選活動期間，多次忘記共和黨參議員羅姆尼的名字，更誤稱自己正角逐參議院席位。白宮前醫生杰克遜（Ronny Jackson）質疑，其精神健康狀況能否勝任總統一職；惟拜登的競選團隊發言人貝斯否認有關說法，辯稱是正常的緊張反應。

特朗普周一亦前往佛州舉行競選集會，周二繼續康復後第二場拉票。他出席賓夕凡尼亞州的機場集會，爭取這個搖擺州的支持，再次集中火力攻擊拜登的精神健康問題，反問「你怎能輸給像這樣的人」。他本周稍後會到艾奧瓦州、北卡羅萊納州、喬治亞州及佛州造勢。

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