涉假冒非裔選民支持特朗普　10多個帳戶遭Twitter停用

美國社交平台Twitter周二（13日）表示，已暫停10多個發送垃圾電郵及受操縱的帳戶，這些帳戶自稱是總統特朗普的非裔支持者；又指正調查其他類似的帳戶是否違反公司政策，如確實有問題或會停用。

報道指，這些帳戶的頭像會盜用圖像增加真實度，如使用一張離世軍人的照片，聲稱帳戶為退伍軍人或執法人員所有，並冒充成特朗普的支持者，部分帳戶被停用前已吸引數千名粉絲，有貼文甚至被人轉發過萬次。帳戶也會以「非現實常用」的同一種言詞發文，如「是的，我是黑人，我投票支持特朗普」。

Twitter指，平台禁止任何帳戶以嘗試人為放大或壓制信息、操縱或破壞其他用戶體驗的行為。Twitter本月曾公布，已封鎖超過1500個試圖傳播虛假資訊的帳戶，與伊朗、沙特阿拉伯、古巴、泰國和俄羅斯有關。

今次並非Twitter首次處理聲稱與非裔選民有關的假帳號，今年8月也出現聲稱是特朗普非裔支持者的帳號發出的垃圾郵件問題。目前民調顯示，美國只有約10%的黑人選民支持特朗普。

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