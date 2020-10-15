第二場電視辯論搞不成　特朗普拜登周四晚仍隔空打對台

美國總統候選人第二場辯論原定於周四（15日）舉行，但因總統特朗普確診新冠肺炎卻拒絕以視像形式舉行，最終取消，當日他和民主黨總統候選人拜登雖然不會同場辯論，但兩人將同時在不同地點舉辦答問大會，仍會隔空打對台。

全國廣播公司（NBC）周三證實，將在美國東岸時間周四晚間8時（香港時間周五早上8時）的黃金時段，轉播特朗普在佛羅里達州邁阿密舉行答問大會，回答該州選民的問題。而拜登上周就安排好在同時間在賓夕凡尼亞州費城舉行答問大會，由美國廣播公司（ABC）轉播，兩人的時間完全重疊。由於微軟國家廣播公司（MSNBC）和消費者新聞與商業頻道（CNBC）將同步轉播特朗普的答問大會，所以幾乎肯定收視率將高於拜登，因為拜登的答問大會只會在一個電視台轉播。

特朗普的答問大會由NBC《今天》（Today）節目主持人格思里（Savannah Guthrie）主持，舉辦的條件是特朗普競選團隊必須提供客觀證據，證明特朗普不會對包括NBC工作人員、選民和賈斯禮本人等其他與會者的健康構成安全風險。大會將在邁阿密佩雷斯藝術博物館（Perez Art Museum）戶外舉行，且會要求觀眾戴口罩。格思里和特朗普將會保持至少3.6米的距離。

特朗普和拜登在10月22日將於田納西州納什維爾（Nashville）舉行最後一場辯論會，由全國廣播公司資深記者韋爾克（Kristen Welker）主持。