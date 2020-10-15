美國務院任命西藏事務官員　蓬佩奧︰要讓中國付出代價

美國國務卿蓬佩奧周三（14日）宣布，國務院民主、人權暨勞工局助理國務卿德斯特羅（Robert Destro）將兼任西藏事務特別協調員，負責推動中國與西藏西藏流亡精神領袖達賴喇嘛或其代表的對話。蓬佩奧又強調，美國將竭盡所能讓中國為侵犯人權自由付出代價。

蓬佩奧表示，美國持續關注中國持續打壓藏民，包括名不副實的自治管理、人權情況惡化及嚴格限制藏民在中國境內的宗教自由和文化傳統。德斯特羅將與西藏領袖、國際盟友及專家合力應對上述問題，並推動國務院支援散居全球各地藏民，保護藏族獨特宗教、文化及語言認同，及改善藏民的人權狀況。

蓬佩奧重申，無論在新疆、西藏、內蒙古或香港，美國對中國的要求與對其他國家的要求均一樣，就是維護每位人民的基本自由、人類尊嚴及宗教自由。

據了解，美國前總統克林頓1997年任命首位西藏事務特別協調員，以凸顯美國關注中國對藏政策。根據2002年訂立的《西藏政策法》規定，國務卿應與相關國會委員會協商後，任命一位西藏事務特別協調員，推動中共與西藏代表間對話，惟此職位已懸空近3年9個月。