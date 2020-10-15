郭文貴陷財務危機　紐約曼哈頓豪宅被持有人申請破產保護

流亡美國的內地商人郭文貴陷財務危機，美媒報道，郭文貴居住的紐約曼哈頓豪宅因為法律糾紛，已被持有人申請破產保護。該公寓位於雪麗荷蘭酒店（Sherry-Netherland Hotel）18層，價值數千萬美元。

《華爾街日報》周三（14日）報道，該公寓的持有人Genever Holdings LLC周一（12日）向紐約的美國破產法院（U.S. Bankruptcy Court）申請破產保護，自動暫停了涉及該公寓的未決民事訴訟。

根據提交給破產法院的文件，Genever於2015年代表郭文貴以約7千萬美元（約5.46億港元）的價格買下了那所可以俯瞰中央公園的公寓。這幢公寓被捲入一家投資基金所提出訴訟，該基金尋求從郭文貴那裏收回逾1億美元（約7.8億港元），原因是郭文貴名下一家企業有一筆未償還貸款。Genever也被列為這起訴訟案中的被告。

郭文貴正對這宗訴訟進行抗辯，他已否認了對該筆債務進行了個人擔保，亦否認貸款所得被用於購買該公寓。

此外，雪麗荷蘭酒店也正在尋求收取未支付的公寓維護費，並已成功反對Genever試圖收回340萬美元（約2652萬港元）保證金中一大部分。

Genever的代表王彥平（音譯，Yanping Wang）在提交給破產法院的一份聲明中說，郭文貴儘管住在這公寓，但對它沒有所有權權益。王又表示，申請破產法保護的一個目的，就是要解決投資基金太盟亞洲機會有限公司（Pacific Alliance Asia Opportunity Fund LP）以及郭文貴兒子擁有的一家公司，對這套公寓的權利主張問題。

根據上述聲明，申請破產保護將給Genever帶來喘息機會，以探索出售該公寓的可能性，同時保留各方的法律權利和對該公寓的不同主張。王稱，由於新冠疫情壓低了紐約的房價，該公寓的未來變得不太確定。該公寓在今年早些時候掛牌出售，開價5500萬美元（約4.29億港元）。

郭文貴的律師和太盟都未有對該破產申請保護作回應。

郭文貴在中國被控行賄、詐騙、洗錢、綁架、性侵等罪，2014年逃離中國後，向美國申請庇護。他2015年住進雪麗荷蘭酒店的這套公寓，近年不斷在網上社交平台「爆料」攻擊中國國家領導人。《華爾街日報》早前曾引述知情人士稱，聯邦調查局（FBI）正追查其從事媒體事務的資金來源，調查重點包括他與前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）的合作關係。