智庫民調：中國是最大威脅　相信美打贏中美戰爭

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）周二（13日）公布涉及外交和國家安全的民調，顯示大部分美國人對中國持負面態度，並相信中國是美國最大威脅，受訪者普遍支持美國要與盟友合作抗華、禁用中國電訊設備商華為5G網絡設備，以及促進中國人權等。

CSIS在8月訪問了1000名美國民眾和440名來自亞洲、歐洲和美國的意見領袖。民調指，有5分之4意見領袖認為美國現時可以打贏中美戰爭，但有人指10年後情況可能不一樣。他們亦支持華府要禁用華為設備，並建議政府要選擇地與中國接觸，而非總統特朗普提出的「脫鉤」政策。

對於中美爆發貿易戰，71%意見領袖和42%美國民眾認為，特朗普依靠威嚇、關稅和其他手段抗衡中國經濟，是損害了美國利益。被問到如何最好地應對中國的國安威脅時，5分之4意見領袖和45%民眾指，美方與其他志同道合的國家合作圍堵中國是最好的方法。

CSIS中國商務和經濟主席甘思德（Scott Kennedy）表示，美國與其他國家已放棄將中國轉型為自由市場經濟體的想法。中國研究中心主席巴蘭切迪（Jude Blanchette）指，中美是一場持久競爭，不會因政黨交替而出現轉變。