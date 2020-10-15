美軍驅逐艦穿越台海　解放軍戰區促停止滋事攪局

美國海軍太平洋艦隊周三（14日）發布消息稱，當日導彈驅逐艦巴里號（USS Barry）駛經台灣海峽。台國防部當晚也證實，一艘美軍驅逐艦由南向北航經台灣海峽，後續往北行，這次是美艦今年第10次通過台海。解放軍東部戰區周四（15日）就美艦穿越台海一事警告美方，停止在台海地區滋事攪局。

美國海軍太平洋艦隊在新聞稿中表示，巴里號這次駛經台海，展現了美軍對印太區域自由開放的承諾，也符合國際法。新聞稿又強調，美軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動。巴里號今年4月也曾兩度穿越台海，其中一次，解放軍航母遼寧號剛結束南海航訓後駛經台灣東部外海域。台媒稱，該次是史上首次有美艦與解放軍軍艦同時經過台灣本島兩側海域。

解放軍東部戰區發言人張春暉大校周五表示，當日巴里號穿越台海，戰區組織海空兵力全程跟蹤監視；近來美方在涉台問題上頻頻向台獨勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海地區和平穩定。張春暉警告美方，停止在台海地區滋事攪局的言行；戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衞國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

近日美國軍艦頻繁現身南海，在巴里號駛經台海之前，美日艦艇於周一（12日）起在南海展開聯合演習。另由列根號航母、神盾巡洋艦安堤坦號、神盾驅逐艦海爾賽號組成的美軍航空母艦戰鬥群，結束上周五（9日）起在印度洋的海上安全及穩定行動後，周一亦現身馬六甲海峽並駛往南海。