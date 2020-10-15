520萬重罪犯無投票權　或損民主黨選情

美國大選進入倒數階段，非牟利研究組織「Sentencing Project」周三（14日）公布一項調查，估計近520萬美國人因被裁定犯下重罪，失去今屆大選的投票資格，當中43%人已完成服刑仍無權投票；但整體較2016年的610萬人少。

重罪者可否履行投票的權利和義務，取決於各州的州法規定。調查發現，黑人選民的投票權被剝奪的機率是非黑人的4倍；懷俄明州逾三分之一達投票年齡的黑人無法投票，田納西州有逾五分之一，而在佛羅里達及亞利桑那等州亦有逾十分之一黑人面臨相同情況。

佛羅里達州估計有逾110萬重罪者被剝奪投票權，屬全國最多；緬因州及佛蒙特州，容許罪犯在監獄中投票，故無人因重罪紀錄而被剝奪投票權。調查反映，各州的刑事司法系統及處理不同種族問題上存在差異，部分州更要求罪犯繳納法院費用、罰款和賠償後才可再次投票。

有分析指，黑人佔民主黨支持者的重要席位，他們被剝奪公民權利的情況，會不利民主黨的選情。相關平權組織近年一直爭取州政府推行「恢復投票權」措施，路易斯安那州等地已撤銷部分投票限制。