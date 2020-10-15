上訴法院同意加快程序，審理TikTok下架令爭議。

美國聯邦法院早前批出臨時禁制令，阻止華府要求將中國影音分享程式TikTok下架的決定，司法部上周向華盛頓聯邦巡迴上訴法院提出上訴。上訴法院周三（14日）同意加快程序，審理司法部提出的要求。此外，TikTok周三再入稟法院，尋求阻止華府的封殺令。

華盛頓聯邦巡迴上訴法院表示，所有有關下架令訴訟的陳述書要在下月12日前提交，其後進入口頭辯論環節，而特朗普政府要在周五（16日）前提交開場陳述。上月對華府下架令頒布臨時禁制令的華盛頓地方法院法官尼科爾斯（Carl Nichols），計劃於下月4日舉行聽證會，討論是否允許特朗普政府禁止TikTok在美進行的相關交易。

特朗普政府曾警告，TikTok母公司字節跳動如未能在限期前，出售TikTok在美業務，將於下月12日起全面封殺該應用程式。TikTok周三再尋求法院頒布臨時禁制令，阻止這些封殺令。

TikTok指出，美國用戶平均每天透過TikTok發送8000萬個訊息，並分享4600萬段影片；批評禁止其在美進行交易，等於禁止在美國使用該應用程式。該公司指摘華府，未能提出TikTok原始碼曾被盜用、分享或用於惡意目的的證據，亦未能證明中國政府曾透過該應用程式取得任何用戶個人資料，或其推薦功能有系統地傾向中國的政治利益。