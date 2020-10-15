華航機師飛洛杉磯　高空驚見「飛人」擦身而過

美國洛杉磯國際機場早前有神秘噴射背包客在半空出現，驚動聯邦調查局（FBI）。沒想到事隔一個月，有中華航空客機的機師周三（14日）亦目擊一名噴射背包客，在6000呎（約1829米）高空飛行並經過客機，非常驚險，再度引來FBI介入調查。

中華航空編號CI006、台北飛洛杉磯航班的機師，當日下午近2時即將飛抵洛杉磯國際機場時，向控制塔通報機組人員目擊該名穿黑色衣服、揹銀色背包的噴射背包客，在機場西北面約11公里的高空出現，並在客機左前方快速經過。

美媒披露當時的通報內容，華航機師稱：「我們剛看到一個明亮物體通過6000英尺高空。」控制塔人員起初疑聽不清楚，請對方覆述一次，另一名機師則指該物體「比較像噴射背包客」，又形容「太亮而且太快」。

除了華航的機組人員，洛杉磯國際機場控制塔一名空管人員也通報，在高空中發現該名噴射背包客，並對一架即將降落的客機發出警告。機場方面、美國聯邦航空局（FAA）及FBI已介入調查。中華航空周四（15日）表示，客機及後安全降落，將配合美國聯邦航空局（FAA）調查。