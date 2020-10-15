1400萬人提早投票　68%人投拜登

美國多州陸續開始以郵寄或親身形式進行的提早投票，美媒周三（14日）報道，全國目前有1400萬名選民提早投票，而在9個提供政黨登記選民資料的州份，合共350萬名民主黨人寄回選票，共和黨則不足150萬人寄回選票。最新民調顯示，已投票的選民中，有68%投給民主黨候選人拜登，29%投給特朗普。有分析師指出，由於民主黨人比共和黨人更傾向透過郵寄投票，所以拜登現階段領先不代表已勝出。

根據「美國選舉計劃」（US Election Project）數據，今年有2290萬名民主黨人申請提早投票，其中15.6%人士已交回選票，共和黨僅有1330萬人要求提早投票，其中11%已交回選票。民調機構YouGov及雜誌《經濟學人》周二（13日）公布的全國民調顯示，近7成受訪已投票選民支持拜登，票投特朗普的不足3成。在關鍵搖擺州佛羅里達，截至周二有180萬人提早投票，逾50%是民主黨人，共和黨僅佔29%。

受新冠肺炎疫情影響，美國今屆大選的郵寄選票料激增，總統特朗普多次批評郵寄投票會引致選舉舞弊。領導「美國選舉計劃」的專家麥克唐納（Michael McDonald）指出，特朗普的言論或令共和黨人避免郵寄投票，即使現時有大量民主黨選票，亦不應當作拜登勝出的指標，很大機會共和黨人到親身投票之時才會湧現。