新冠肺炎：國務院促內華達州停用華大基因檢測組

美國傳媒周四（15日）披露，阿聯酋於今年4月向美國內華達州捐贈25萬份內地檢測機構華大基因（BGI Genomics）生產的新冠肺炎檢測組，美國國務院及國土安全部隨即警告該州官員檢測組準確度成疑，亦有測試者私隱及中國政府等隱憂。華大基因早前參與香港全民自願免費新冠病毒檢測。

美聯社取得的電郵及相關文件顯示，阿聯酋4月宣布當地公司G42會向內華達州捐贈總值2000萬美元（約1.56億港元）的華大基因檢測組。報道指，G42與華大基因有關，兩者合作在阿聯酋建立快速測試系統。

美國駐阿聯酋大使館的國土安全公使普夫（William Puff）於4月20日向內華達州官員發電郵，在無提供證據的情況下稱檢測組準確度只有近60%，而非華大基因標榜的90%。普夫續指，美國情報部門警告過中國等外國勢力可利用檢測樣本追蹤測試者病史及遺傳特性，大使館憂慮G42與中國政府及華大基因的關係，以及病人私隱，「我們從美國國務院收到的指示是我方應拒絕G42的檢測組」。

同日，內華達州州長幕僚長懷特（Michelle White）通知受捐贈的一間大學醫療中心，稱基於國土安全部提供的資訊，州政府強烈建議中心立即停止使用G42的檢測組及任何檢測儀器。

華大基因回應指，對G42向內華達州捐贈檢測組不知情，公司亦從無直接接觸過內華達州，強調其檢測組獲美國食品及藥物管理局（FDA）緊急授權使用，美國部分實驗室亦有應用。華大基因聲稱，公司沒有接觸病人樣本或數據。