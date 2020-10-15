登珠峰青年嘗腳夫辛酸　拍微電影讚頌無名英雄

冒險家登上世界最高的珠穆朗峰，往往獲世人表揚其壯舉，惟陪伴他們攻頂的腳夫卻無人過問。美國波士頓一名青年早前決定挑戰征服珠峰，但他希望與其他登山者有不一樣的體驗，因此自學尼泊爾語，並自薦成為搬運行李的雪巴人腳夫，同時藉此拍攝微電影，讓世人了解這些腳夫的辛勞。

26歲的門寧格（Nathaniel J. Menninger）在大學時是運動健將，畢業前曾兩度到尼泊爾。出來社會工作後，門寧格覺得生活平淡，去年決定挑戰登珠峰。但他不想耗費6.5萬美元（約50.7萬港元）的登峰費，並希望挑戰自己的意志和體驗雪巴人腳夫的艱苦生活，於是自薦做腳夫。

門寧格在尼泊爾當上腳夫後，每天只有15美元（約117港元）的報酬，但需為登山者搬運重達100公斤的行李，在11日內由海拔約2865米的盧卡拉出發，來回珠峰基地營。此外，他還要支付自己的住宿及餐費，有時為了減少開支，他甚至放棄進食，在飢寒交迫下只得一張毛氈伴隨入眠，3星期沒有洗澡。

門寧格表示，其他早已習以為常的雪巴腳夫深怕他吃不消，有時會為他這個「門外漢」搬東西減輕工作。經歷整個體驗之旅後，門寧格瘦了約9公斤，他回國後將這段經歷製作成微電影，讓觀眾認識珠峰背後有一班勞苦功高的「幕後功臣」。