美韓防長會面　討論戰權移交現分歧

南韓國防部長徐旭周三（14日）與美國國防部長埃斯珀共同主持第52屆韓美安保會議，雙方在會上就戰時作戰指揮權移交事宜進行討論，但立場出現分歧。

徐旭在會上強調，會盡快為移交作戰指揮權營造條件；而埃斯珀則表示，完全滿足作戰指揮權移交條件尚需一段時間。兩國防長的立場形成鮮明對比。

韓美防長在會後發表聯合聲明表示，兩國就包括「完全作戰能力」評估在內的戰時作戰指揮權移交工作推進方案進行討論。兩國原計劃在今年內完成「完全作戰能力」第三階段的評估工作，但本次會議討論了因新冠疫情沒能順利完成的第二階段評估的相關事宜，也未談及相關具體日程等詳情。

另一方面，會上美方再向南韓承擔更多的防衞費加大施壓。埃斯珀表示，防衛費的分擔不能夠對美國納稅人造成不公，為了保障美軍在韓半島的穩定駐紮，兩國應儘快達成協定。埃斯珀當天「兩國正共同致力於維護印太地區的開放和自由」的表述，被解讀為要求韓方配合其對華牽制政策。

另外，正在美國訪問的南韓國家安保室室長徐薰周三會晤美國白宮國家安全顧問奧布賴恩。南韓指雙方就半島局勢、韓美雙邊關係等共同關心的問題進行討論，並重申韓美同盟關係牢不可破。奧布賴恩同日在Twitter發文，表示美韓同盟關係比往任何時候都要牢固，為有效應對全球性挑戰，美韓進一步鞏固雙邊關係。徐薰會於當地周四跟美國國務卿蓬佩奧等高官會晤。