高中生掛支持特朗普標語遭踢出網上課堂　母親要求老師道歉

美國新澤西州一名高中男生，因為在網上遙距上課時不願摘下房內支持特朗普的標語，被教師踢出課堂。他希望類似事件不再發生，他的母親則要求教師道歉。

17歲的里韋羅（Anthony Ribeiro）是湯姆斯河高中北校(Toms River High School North)的學生，他在上周四（8日）的化學課是第一個進入課堂的學生。老師吉爾曼（Andrew Gilman）起初並沒有說話，但當課堂有近20名學生上網時，他就要求里韋羅摘下標語，並說：「我的課堂不允許有政治」。里韋羅並未理睬，吉爾曼之後便把他踢出課堂。

里韋羅把事件告訴母親，她對此非常震驚，又指「無法想像老師竟然要求兒子摘下房間的東西。」里韋羅表示吉爾曼是拜登的支持者，他在之前在講到氣候問題時，曾說「民主黨是唯一的選擇」。母親致電校方後，一名副校長曾回電稱教師的做法不妥。

在翌日的課堂，里韋羅照樣掛上了標語，但吉爾曼再沒有說甚麼。不過同一日，里韋羅上英文課時，他的英語教師也禮貌地要求他拿下標語，說這可能會造成分心及冒犯。里韋羅說他因為擔心自己的分數，所以就把標語拿下。

兩名涉事老師都沒有接受訪問。而學區則發表聲明，稱學生並未違反網絡課程的任何規定，將與涉事各方商議解決。但里韋羅的母親希望兒子能夠得到吉爾曼的公開道歉。

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