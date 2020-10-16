共和黨擬召Twitter CEO到參議院　就封殺拜登涉通烏報道作證

距離美國大選只有兩個多星期之際，社交網Twitter限制用戶轉載《紐約郵報》一篇有關民主黨總統候選人拜登的不利報道，引起爭議。共和黨參議員希望Twitter行政總裁杜斯（Jack Dorsey）就此事解釋，參議院司法委員會轄下的憲法小組委員會，將於下周二投票，表決是否向杜斯發傳票，強制他在下周五到司法委員會作證。Twitter 發言人拒對報道置評。

保守派報章《紐約郵報》周三（14日）引用未經證實的電郵指，民主黨總統候選人拜登出任副總統時，曾與次子亨特任職的一間烏克蘭天然氣公司高層會面，事後向烏克蘭政府施壓，迫使終止刑事調查該天然氣公司。報道公開後，Twitter一度以違反平台私隱及針對黑客材料政策為由，禁止用戶轉載《紐郵》報道。另一社交平台Facebook（Fb）亦指，將依靠事實核查夥伴來確定報道的合法性，得出結論前會減少相關內容在其平台上傳播。

共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）指摘，Twitter的做法干預選舉，表示將要求傳召杜斯解釋Twitter「為何濫用企業力量令傳媒噤聲及掩藏有關腐敗行為的指控」。參議院共和黨領袖麥康奈爾亦說，社交網絡平台阻止轉發《紐約郵報》的報道「絕對應受譴責」，又指美國不應有任何形式的言論警察。

另一方面，共和黨參議員霍利亦宣布，他已去信杜斯以及Fb行政總裁朱克伯格，要求他們出席司法委員會轄下的罪案及恐怖主義小組委員會作證。