讓特朗普舉行答問會跟拜登打對台　NBC堅稱正確

美國總統特朗普早前因為不肯參與以視像形式舉行的總統候選人電視辯論，其對手拜登於是決定辯論原本舉行的周四（15日）日晚自行舉行答問大會與選民交流，並由美國廣播公司（ABC）播出，其後美國全國廣播公司（NBC）也宣布會在同段舉行特朗普的答問大會，不僅惹來員批評，也令逾百名荷里活名人發聯署信反對。NBC為讓特朗普跟拜登打對台的決定辯護，稱這樣做是為公平起見。

NBC環球新聞集團主席康德（Cesar Conde）表示，有關決定是基於公平考慮，而非商業上的考慮。因為NBC在10月5日晚上8時，曾經轉播了拜登的一場答問會，所以如果將特朗普的答問會移至較晚的時段播出，就會違反了讓兩名候選人接觸相同觀眾的承諾。

NBC又稱，他們曾經接觸過ABC，希望對方可以更改直播拜登答問會的時間，但遭拒絕。NBC在周三才宣布會為特朗普舉行答問會，但ABC在上周已經定下拜登的答問會時間。

NBC讓特朗普跟拜登在同時段打對台，惹來員工批評做法不民主，迫觀眾要在兩場答問會中二擇其一收看，賓史迪拿、狄寶娜邁茜等荷里活明星有份聯署的公開信亦指，NBC的決定助長了特朗普的惡劣行為之餘，亦貶損了總統辯論委員會和對待公眾不周。