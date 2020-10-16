蓬佩奧態度轉硬　要求在美孔子學院年底前全部關閉

美國國務卿蓬佩奧周四（15日）表示，孔子學院佯裝成文化語言機構，但實質是為中共進行影響力行動，美方無法接受這種機構存在於孩童的教室，因此要求在美的孔子學院年底前全部關閉。

蓬佩奧周四接受美國多家媒體訪問，皆談到美國校園內孔子學院的問題。他強調，孔子學院是受到中共擔保的外宣組織，不應存在於美國教育機構內。他說：「我們要求每間學校在年底前關閉他們的孔子學院，不只是在大專院校，也包含幼兒園到12年級的各級學校。」

此外，蓬佩奧表示，對於那些持美國簽證、代表中共參與孔子學院運作的人士，美方也希望確保他們無法再進入美國課堂。

相較過去發言，蓬佩奧今天對孔子學院問題態度明顯強硬許多。他上月接受霍士財經頻道訪問時，僅說「希望」年底前關閉所有在美的孔子學院。同月他也表示，國務院8月雖將管理在美內孔子學院的「孔子學院美國中心」（Confucius Institute U.S. Center）列為外交使團，但無法迫使各校採取任何作為。

根據美國全國學者聯合會（National Association of Scholars）統計，截至今年9月7日，美國國內共有67間孔子學院，其中5間預計年底前會關閉。2017年4月時，全美共有103間孔子學院。