緊咬對手兒子電郵外洩事件　特朗普稱拜登贏即中國贏

美國總統特朗普周四（15日）在造勢活動上，緊咬民主黨總統候選人拜登兒子亨特的電郵外洩事件，指稱亨特與中國企業交易，背叛美國。他也再次指控，「拜登贏，中國贏」。

美國《紐約郵報》一連數天刊登亨特的電子郵件醜聞。該報稱，取得一台MacBook Pro手提電腦內的電郵，並在電腦中發現存有涉及拜登父子在烏克蘭與中國商業事務的資訊。繼周三（14日）報道亨特與烏克蘭企業的電郵後，該報周四再披露，亨特與中國華信能源往來密切，不僅擁有該公司始創的控股公司股權與經營權，亨特還能獲得高額顧問費。

特朗普周四利用在北卡羅來納州造勢的機會，引述《紐約郵報》，猛烈批評拜登父子貪腐，又指控拜登將犧牲北卡州，甚至全美的工作機會，背叛美國，「拜登贏了，就等於中國贏了」。

Facebook與Twitter限制傳播《紐約郵報》的相關報道，也惹來特朗普不滿，他在造勢大會上指控社交網站與主流媒體同流合污，並揚言將要除去「230條款」對社交網站的保護。特朗普指的是美國《通訊規範法案》第230條，這項法規讓網路平台經營商對於他人侵權資訊或不當內容得以免責，並允許進行內容審查。