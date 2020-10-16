華駐加大使警告　加拿大勿為港人提供政治庇護

中加關係持續緊張，加拿大總理杜魯多日前譴責中國對其他國家採取強制型外交政策，在香港採取鎮壓措施，迫害新疆維吾爾人等。中國駐加拿大大使叢培武回應，強調中方無進行強制外交，要求加國政府停止向逃避《港區國安法》的香港人提供政治庇護，重申釋放中國科企華為太子女孟晚舟，才會令兩國關係好轉。

叢培武表示，逃避《港區國安法》的香港人是「暴力罪犯」，若加拿大政府為有關港人提供政治庇護，就等同干涉中國內政，助長暴力犯罪分子。若加拿大關心香港的繁榮穩定，關心在港30萬加拿大公民及加國企業的健康與安全，就應該支持中方打擊暴力犯罪行為。

他重申，香港問題和新疆問題與人權無關，純粹是中國內政，不容外界干涉；若加拿大議會通過任何關於新疆維吾爾族人的議案，中方將作出強烈反應。

同日，加拿大118個公民社會組織及跨黨派國會議員舉行視像會議，促請渥太華對抗中國政府在香港、西藏、新疆打壓人權。針對香港，與會者建議設立「安全港計劃」（Safe Harbor Program），港加聯主席馮玉蘭（Gloria Fung）促請對處境危險的港人提供永久居留權及保護，優先協助三類港人，分別是已遭港府政治檢控、身處加拿大正尋求政治庇護者，香港留學生和高技術勞工。

馮玉蘭建議，加方列在港已遭政治檢控、護照被沒收的港人為「必須旅客」（essential travelers），提供出入境文件，協助他們離港。已身處加拿大申請政治庇護的港人，政府則應讓他們逐步合法成為加拿大永久居民。至於香港留學生及高技術勞工，若曾在加拿大參與聲援香港示威，回港後有被指控「勾結外國勢力」風險，亦讓他們定居加拿大。

另一與會者、新民主黨（NDP）下議員關慧貞（Jenny Kwan）要求加拿大政府擴大港人團聚移民資格，讓加籍居民可申請在港的兄弟姊妹移民，保障港人免受政治檢控。會議亦要求渥太華引用《馬格尼茨基人權問責法》，禁止制訂《港區國安法》的中港官員及其家屬入境加拿大，凍結他們在加拿大的資產。