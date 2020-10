《紐郵》：拜登之子與一華企關係密切　涉收千萬美元介紹費

美國《紐約郵報》繼周三(14日)刊登民主黨總統候選人拜登兒子亨特與烏克蘭企業的電郵後,周四(15日)再披露亨特與一間中國企業往來密切,不僅擁有該公司始創的控股公司股權和經營權,更每年收取1000萬美元(約7800萬港元)介紹費。報道無提及相關金錢交易最終是否成事,當事人亦未有回應。

《紐郵》取得一封2017年8月由亨特發送的電郵,顯示亨特與涉事企業關係密切及進行交易。電郵內容所見,亨特與該公司磋商合約細節,雙方此前已達成為期三年的顧問協議,從中得到每年1000萬美元「介紹費」(introductions)酬金。亨特說,該企業開出更好的條件,並在邁阿密達成「有長期及有利可圖」的協議,雙方組成控股公司,各佔一半股權。

報道亦披露一份2017年9月的文件,提到涉事企業的子公司同意向亨特支付100萬美元(約780萬港元)法律顧問費,用作為與美國法律有關事務提供法律諮詢,以及與任何美國律師事務所或律師聘用和法律分析提供建議。

另外,一封於2017年5月發送給亨特的電郵中,顯示6名人士與一間不知名企業有關的薪酬方案細節,包括亨特。電郵提到以「H」為代號的人,相信是指亨特,並寫道「將H的10(%)分給大人物?」(10 held by H for the big guy),目前未知「大人物」身份。