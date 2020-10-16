《紐郵》：拜登之子與一華企關係密切　涉收千萬美元介紹費

美國《紐約郵報》繼周三（14日）刊登民主黨總統候選人拜登兒子亨特與烏克蘭企業的電郵後，周四（15日）再披露亨特與一間中國企業往來密切，不僅擁有該公司始創的控股公司股權和經營權，更每年收取1000萬美元（約7800萬港元）介紹費。報道無提及相關金錢交易最終是否成事，當事人亦未有回應。

《紐郵》取得一封2017年8月由亨特發送的電郵，顯示亨特與涉事企業關係密切及進行交易。電郵內容所見，亨特與該公司磋商合約細節，雙方此前已達成為期三年的顧問協議，從中得到每年1000萬美元「介紹費」（introductions）酬金。亨特說，該企業開出更好的條件，並在邁阿密達成「有長期及有利可圖」的協議，雙方組成控股公司，各佔一半股權。

報道亦披露一份2017年9月的文件，提到涉事企業的子公司同意向亨特支付100萬美元（約780萬港元）法律顧問費，用作為與美國法律有關事務提供法律諮詢，以及與任何美國律師事務所或律師聘用和法律分析提供建議。

另外，一封於2017年5月發送給亨特的電郵中，顯示6名人士與一間不知名企業有關的薪酬方案細節，包括亨特。電郵提到以「H」為代號的人，相信是指亨特，並寫道「將H的10（%）分給大人物？」（10 held by H for the big guy），目前未知「大人物」身份。