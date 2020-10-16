美媒：主流傳媒自我審查　冷處理亨特電郵風波

美國保守派報章《紐約郵報》在大選臨近之際投下震撼彈，周三（14日）聲稱取得民主黨總統候選人拜登兒子亨特的電郵，揭露亨特與中國和烏克蘭公司的秘密交易。同屬保守派的霍士新聞翌日刊登評論文章，批評主流傳媒無視這篇報道，並視之為「可疑」文章。

分析指，如果《紐郵》報道屬實，可能在距離大選不足三周之際，嚴重打擊民主黨選情，「但很多傳媒令人意外地對這個『十月驚奇』不感興趣」。當亨特電郵曝光後，霍士新聞點名批評有線電視新聞網絡（CNN）完全無視文章，並跳過最高法院大法官提名人巴雷特的任命聽證會。

傳媒分析員方達卡羅（Nicholas Fondacaro）表示：「作為民主黨的忠誠士兵，美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）及全國廣播公司（NBC）都在它們的晚間時段審查這篇震撼報道。」他直斥這些主流媒體瘋狂地試圖阻止這則新聞被流傳。至周四，NBC終於提及亨特電郵，但對報道合法性存疑；CBS則在早晨節目中談論不足兩分鐘。

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