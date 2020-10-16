美俄角力白熱化　互派戰略轟炸機示威

美俄持續在歐洲展開軍事角力，美軍周三（14日）派出B52H戰略轟炸機，越洋飛往北海參與北約的軍事演習，同日又在本土集結大批同款轟炸機，檢驗戰備狀態。俄軍則出動圖160戰略轟炸機，在北大西洋上空巡邏，期間先後遭北約戰機攔截。

美國歐洲司令部周四（15日）表示，2架B52H前一天從路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地出發，飛越大西洋前往北海空域參加北約軍演，展示美方對北約盟友及夥伴的支持，並確認對全球安全與穩定的共同承諾。在荷蘭、德國、意大利、美國的空中加油機支援下，轟炸機完成這次不停站來回的飛行任務，之後飛返本土的基地。

與此同時，巴克斯代爾空軍基地8架B52H在跑道集結，展開又稱為「大象漫步」的戰備演習，即是以最小的間距首尾相連滑行，以便最短時間內讓最多軍機起飛，以驗證基地接到命令後，可迅速出動大批轟炸機的能力。轟炸機其後飛往北達科他州邁諾特空軍基地。翻查資料，邁諾特空軍基地2012年6月曾大規模出動17架B52H。

另一邊廂，俄羅斯國防部周三公布，兩架圖160當天在米格31戰機護航下，在巴倫支海、挪威海、北海展開12小時的飛行任務，途中先後遇上英國皇家空軍歐洲颱風戰機及挪威皇家空軍F16戰機。國防部強調，機組人員嚴格遵守國際空域規定。此外，有追蹤軍機動向的網民指，當日還有另一架圖160出動，擔任通訊中繼的角色。