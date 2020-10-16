《華郵》：特朗普去年收情報　朱利安尼成俄灌輸假資訊對象

美國民主黨總統候選人拜登之子亨特被指收受烏克蘭及中國企業巨額金錢之際，自由派報章《華盛頓郵報》周四（15日）引述4名前華府官員指，美國情報界早於去年底已警告白宮，總統特朗普私人律師朱利安尼成為俄羅斯情報部門向特朗普灌輸假資訊的目標，而朱利安尼取得的資訊，與《紐約郵報》近日公開有關亨特的類似。

《華郵》披露，情報人員攔截到的通訊等多個消息來源，顯示朱利安尼去年12月到訪烏克蘭時，與跟俄羅斯情報機構有關的人士接觸，憂慮他被俄羅斯利用來向特朗普灌輸假資訊。情報部門向白宮匯報後，國家安全顧問奧布賴恩私下警惕特朗普，朱利安尼從烏克蘭獲取的任何資訊都應視為被俄羅斯「污染」。

朱利安尼於同月13日到訪白宮，當時國會眾議院司法委員會剛通過就特朗普通烏一事展開彈劾程序，他8日後再到佛州海湖莊園見特朗普。報道指，此事證明俄羅斯不只尋求再發起類似2016年大選的假資訊行動，甚至把目標擴展至特朗普親信。

前官員透露，朱利安尼在烏克蘭時並非美國的監視對象，但他接觸的俄羅斯「情報資產」是，所以導致其通訊被截取，而朱利安尼希望取得亨特任職董事的烏克蘭能源公司Burisma，以及亨特在烏克蘭、中國及俄羅斯的活動。

朱利安尼周四以短訊回覆時指，從來無人告知他去年12月在烏克蘭會見的親俄羅斯議員杰爾卡奇（Andriy Derkach）是俄羅斯「情報資產」，對方只有二手資料，因此不視之為證人。

杰爾卡奇今年2月又在朱利安尼的電台節目，發布有關拜登的未經證實負面消息，指拜登任副總統時運用權力，要求時任烏克蘭總統波羅申科放棄調查其長子亨特在烏克蘭涉貪的案件。美國財政部月前宣布制裁杰爾卡奇，指他與俄羅斯有聯繫，透過發布與今屆大選有關的美國官員不實消息，企圖破壞選舉。

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