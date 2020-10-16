新冠肺炎：白宮疑安排線眼空降CDC　干預疫情資訊發布

美國新冠肺炎肆虐，有當地媒體周五（16日）傳出白宮安排2名毫無公共衞生背景的政治要員，進入疾病控制及預防中心（CDC）監視主任雷德菲爾德及其他科學家，並意圖控制發布疫情資訊，企圖為特朗普政府粉飾太平。國會調查人員正展開調查，白宮拒絕評論。

據消息指，維特科夫斯基（Nina Witkofsky）及默勒（Trey Moeller）6月起在CDC工作，當時均沒有辦公室。CDC的高層員工當時對2人的職能毫無了解，有人指他們的職責是要監視雷德菲爾德、機構總監及科學家等。

維特科夫斯基僅擁有金融及工商管理學歷，她曾在前美國總統小布殊競選時擔任競選活動總監。她僅用了短短數周，便由高級顧問升至代理辦公室主任，成為雷德菲爾德的得力助手。默勒則是共和黨支持者，現時會出席科研會議。

多名員工稱維特科夫斯基對中心缺乏了解，對中心擁有一個支持基金會感到驚訝。另外，維特科夫斯基與美國衞生部傳訊主任卡普托（Michael Caputo）定期交流，後者的辦公室人員曾試圖控制發布抗資訊的CDC科研周刊。