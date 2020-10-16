新冠肺炎：42州確診持續上升　染疫人數破797萬

美國新冠肺炎新增確診過去一周不跌反升，周四（15日）累計的染疫人數超過797萬，50個州份中有42個的新增確診數增加，有5個州份更打破自疫情以來的最高確診數。另外，紐約州奧尼昂塔（Oneonta）上月一間大學有數百學生確診，校方周四宣布校長已經辭任。

美國周三（14日）的新增確診是自8月以來最高，達59,494宗。而在過去7日的平均新增病例中，有21個州份都創新高，它們都集中在西部及中西部的地區。威斯康辛州、密歇根州、俄亥俄州、阿肯色州及蒙大拿州周四的確診刷新日增確診數。目前最高確診數的州份為加州及德州，兩州都已超過80萬。

美國疾病控制及預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）及過敏與感染疾病中心主管福奇警告，家庭聚會是病毒傳染的重要途徑，市民若在未來的節日如感恩節進行大型家庭聚會，可能會令確診數急升，因此應該避免此類活動。

另外，上月紐約州立大學爆發大規模染疫，導致逾700名大學生確診，州政府考慮要改變對該校的新冠肺炎協定。奧尼昂塔市長赫齊格（Gary Herzig）指，大學社區與市區互相失去信任，因此現時需做出改變去重建互信。