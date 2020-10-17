F16機師誤射機關炮擊斃平民　遺孀獲賠2500萬美元

美國一名國防企業承包商職員3年前，在新墨西哥州觀看F16戰機夜間訓練時，座駕被一名受訓機師誤認為目標而發射機關炮擊中，事主頭部中彈不治。死者遺孀事後入稟控告美國政府，聯邦法院法官周三（14日）裁定原告獲得近2500萬美元（約1.95億港元）賠償。

事發於2017年1月31日，53歲死者霍爾布魯克（Charles Holbrook）前往新墨西哥州霍洛曼空軍基地，打算向荷蘭空軍代表展示1款激光成像設備。霍爾布魯克到埗後，美國空軍邀請他前往附近白沙導彈靶場，向參與夜間訓練的F16機師展示激光成像設備。當晚的訓練項目是F16以機關炮，射擊「友軍」附近目標，即一排停放在地面上的汽車。霍爾布魯克的座駕停在距離目標800米處，但兩個區域環境看起來十分相似。

參與夜間訓練的F16共有4架，其中2架由初次接受夜間實彈射擊訓練的機師駕駛，另外2架由教官駕駛。教官以紅外線指向正確目標，涉事受訓機師回報已追蹤到目標，但沒有詳細說明，而教官亦沒有追問。獲得開火許可後，F16的火神機關炮向錯誤目標發射155發炮彈，導致一輛汽車爆炸；霍爾布魯克的頭部被20毫米口徑炮彈擊中，送院搶救1小時後不治。

法庭文件指，霍爾布魯的座駕與目標汽車相似。涉事機師是首次使用夜視鏡，他可能沒有看到或錯誤解讀抬頭顯示器提供的重要訊息，因此釀成意外。法官在判詞表示，美國空軍要對事件中的失誤負責，包括受訓機師及教官，還有負責規劃訓練、督導以及確保夜間訓練安全的人士。

霍爾布魯克曾在美國空軍服役23年，期間獲頒銅星勳章及國防部軍功獎章。他於2005年退伍後，成為一名國防企業承包商職員，死後遺下妻子貝倫及14歲女兒。