霍士：證亨特分帳電郵屬實　拜登疑涉事

美國保守派傳媒《紐約郵報》連日報道民主黨總統候選人拜登的兒子亨特,涉與烏克蘭及中國企業有密切往來,甚至收取巨額顧問費。該報披露的其中一封電郵,顯示亨特等人與一間中國企業合作的報酬分帳,當中提到代號「大人物」的不知明人士。霍士新聞周五(16日)聲稱,知情人士證實電郵屬實,而「大人物」指的就是拜登。

霍士新聞取得一封2017年5月13日的電郵,內容有關6名人士與一間中國企業合作的酬勞安排,提到「主席/副主席視乎與華企的協議」,「主席/副主席」代表亨特。電郵亦標示代號「H」的股權分配為「20」,又寫「H的10分給大人物?」(10 held by H for the big guy),但沒有交代詳情。《紐郵》日前亦有提及上述電郵,相信「H」是指亨特,但不知「大人物」身份。霍士則引述消息指,「大人物」是指拜登。

拜登周五在密歇根州完成競選活動後接受記者提問,哥倫比亞電視台記者問及亨特的電郵風波,拜登說:「我就知道你會問,我沒有回應,是另一次誹謗行動。」

美國大選 全球焦點