霍士：證亨特分帳電郵屬實　拜登疑涉事

美國保守派傳媒《紐約郵報》連日報道民主黨總統候選人拜登的兒子亨特，涉與烏克蘭及中國企業有密切往來，甚至收取巨額顧問費。該報披露的其中一封電郵，顯示亨特等人與一間中國企業合作的報酬分帳，當中提到代號「大人物」的不知明人士。霍士新聞周五（16日）聲稱，知情人士證實電郵屬實，而「大人物」指的就是拜登。

霍士新聞取得一封2017年5月13日的電郵，內容有關6名人士與一間中國企業合作的酬勞安排，提到「主席/副主席視乎與華企的協議」，「主席/副主席」代表亨特。電郵亦標示代號「H」的股權分配為「20」，又寫「H的10分給大人物？」（10 held by H for the big guy），但沒有交代詳情。《紐郵》日前亦有提及上述電郵，相信「H」是指亨特，但不知「大人物」身份。霍士則引述消息指，「大人物」是指拜登。

拜登周五在密歇根州完成競選活動後接受記者提問，哥倫比亞電視台記者問及亨特的電郵風波，拜登說：「我就知道你會問，我沒有回應，是另一次誹謗行動。」

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