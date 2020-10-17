一周大選重點：再爆10月驚奇　亨特電郵門左右選情？

美國大選僅餘兩周之際，右派報章《紐約郵報》引用取得的電郵，揭露民主黨總統候選人拜登次子亨特與中國和烏克蘭企業的秘密交易，引起激烈爭議，成為繼總統特朗普確診新冠肺炎後的第二個「10月驚奇」，而傳媒再次成為左右選舉走向的重要「工具」。電郵風波對拜登的影響，還看此後民調的選民反應。

不過，主流媒體多數冷處理這篇震撼報道，並視之為「可疑」文章，社交平台Facebook和Twitter更以資料來源存疑為由限制用戶轉載和評論，引來共和黨陣營炮轟。自由派報章亦連忙為拜登護航，《華盛頓郵報》、《紐約時報》隨即重提特朗普私人律師朱利安尼去年12月到烏克蘭收集亨特黑材料的事，聲稱白宮當時已收到情報界警告，他取得的資料可能已被俄羅斯「污染」。

美國多州由於疫情陸續開始提早投票，截至周三全國已有1400萬名選民以郵寄或親身形式投票，最新民調顯示，已投票的選民中，有68%投給民主黨候選人拜登，29%投給特朗普，但有分析師指結果未必作準。綜合最新民調，在11個搖擺州份中，拜登繼續在其中10個領先，其中7州的優勢更擴大，並在女性選民方面抛離特朗普23%。